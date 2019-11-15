وزير خارجية البحرين يؤكد استمرار التنسيق مع السعودية تجاه مختلف القضايا

استقبل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى مملكة البحرين.

ورحب وزير خارجية البحرين بالسفير الجديد، معربًا عن اعتزاز البحرين بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بينها وبين المملكة العربية السعودية وما تتسم به من وشائج القربى والمصير الواحد، مشيدًا بالدور الاستراتيجي المهم للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

وأكد وزير الخارجية البحريني، استمرار التنسيق بين بلاده والسعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك؛ لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، متمنيًّا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.