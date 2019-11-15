رياضي / المنتخب التشيكي يتأهل لنهائيات يورو 2020



براغ 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تمكن المنتخب التشيكي اليوم من حجز مقعد في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد انتصاره الصعب على منتخب كوسوفو بهدفين لهدف ،وسجل هدفي منتخب التشيك كل من أليكس كرال في الدقيقة 71 ثم أولكسندر كلوتسكا في الدقيقة 79 ،فيما جاء هدف منتخب كوسوفو في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب إيدون زيغروفا .

وبذلك احتل المنتخب التشيكي ضمن المجموعة أ المركز الثاني ب15 نقطة خلف منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الأول ب 18 نقطة ،فيما تجمدت حصيلة منتخب كوسوفو عند 12 نقطة ،ولم يتمكن بذلك من اللحاق بركب المتأهلين.

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04:24ت م

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