

لندن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تأهل المنتخب الانجليزي لكرة القدم رسميا لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعد تغلبه اليوم على ضيفه منتخب الجبل الأسود بنتيجة سبعة أهداف كاملة متصدرا بذلك المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة.

واستهل أصحاب الأرض سلسلة الأهداف أمام جمهور استاد ويمبلي عند الدقيقة ال11 بتوقيع اوكسلايد تشامبرلين قبل أن يسجل المتألق هاري كين (هاتريك) بدأها بهدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و 24 وختمها في الدقيقة 37 بعد هدف زميله ماركوس راشفورد في الدقيقة ال30.

وفي الدقيقة 66 سجل المدافع أليكسندر سوفراناك هدفا بالخطأ ضد مرماه، ثم ختم تامي إبراهام مهرجان الأهداف قبل نهاية الوقت الرسمي مسجلا أول هدف دولي له خلال أول مباراة يخوضها مع منتخب بلاده.

// انتهى //

04:19ت م

0367





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / المنتخب الإنجليزي يسجل سبعة أهداف في شباك الجبل الأسود ويتأهل رسميا لنهائيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.