رياضي / تصفيات يورو 2020 : فوز البرتغال على ليتوانيا 6-0 وفرنسا على مولدوفا 2-1



لشبونة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

قاد النجم

أحرز رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 7 و22 و65، وأضاف الثلاثية الأخرى ميجيل ألفونسو في الدقيقة 52، وجونسالو باسينسيا في الدقيقة 56، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 63.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة وحيدة، قبل جولة وحيدة من انتهاء مباريات التصفيات في المجموعة الثانية.

وفي مباراة أخرى بالتصفيات الأوروبية، فاز منتخب فرنسا بصعوبة على ضيفه منتخب مولدوفا بنتيجة 2-1، حيث سجل لفرنسا، رافائيل فاران وأوليفييه جيرو في الدقيقتين 35 و79، فيما أحرز هدف مولدوفا لاعبه فاديم راتا في الدقيقة 9.

ورفعت فرنسا رصيدها بهذا الفوز إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، وهي كانت قد ضمنت التأهل للبطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد مولدوفا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

وفي مباريات أخرى، فاز منتخب صربيا على لوكسمبرج 3-2، وتعادل منتخب ألبانيا مع أندورا بنتيجة 2-2.

// انتهى //

04:15ت م

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لشبونة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسقاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغالي لتحقيق فوز كبير على ضيفه منتخب ليتوانيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة السابعة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".أحرز رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 7 و22 و65، وأضاف الثلاثية الأخرى ميجيل ألفونسو في الدقيقة 52، وجونسالو باسينسيا في الدقيقة 56، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 63.ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة وحيدة، قبل جولة وحيدة من انتهاء مباريات التصفيات في المجموعة الثانية.وفي مباراة أخرى بالتصفيات الأوروبية، فاز منتخب فرنسا بصعوبة على ضيفه منتخب مولدوفا بنتيجة 2-1، حيث سجل لفرنسا، رافائيل فاران وأوليفييه جيرو في الدقيقتين 35 و79، فيما أحرز هدف مولدوفا لاعبه فاديم راتا في الدقيقة 9.ورفعت فرنسا رصيدها بهذا الفوز إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، وهي كانت قد ضمنت التأهل للبطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد مولدوفا عند 3 نقاط في المركز الأخير.وفي مباريات أخرى، فاز منتخب صربيا على لوكسمبرج 3-2، وتعادل منتخب ألبانيا مع أندورا بنتيجة 2-2.// انتهى //04:15ت م0366

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