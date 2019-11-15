السعودية اليوم / قوات الأمن التونسية توقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن التونسية 9 مهاجرين غير شرعيين على الحدود التونسية الليبية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمهاجرين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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