اقتصادي / تراجع الإيرادات الجمركية للنيجر بسبب إغلاق حدودها مع نيجيريا



نيامي17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تراجع حجم الإيرادات الجمركية للنيجر بقيمة 40 مليار فرنك إفريقي ( 671 ألف دولار أمريكي ) وذلك بسبب قرار السلطات النيجيرية إغلاق الحدود مع النيجر منذ أغسطس الماضي، وفق ما أعلنه وزير المالية النيجري مامادو جوب.

وأضاف الوزير في تصريحات أدلى بها على هامش زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لنيامي، أن النيجر حصلت على موارد إضافية من شركائها، ستعوض جزءًا من الانخفاض في الإيرادات الناتج عن إغلاق الحدود النيجيرية.

وكانت الجمارك بالنيجر، تعوّل في الحصول خلال العام الجاري 2019 على حجم إيرادات يناهز 241 مليار فرنك إفريقي، وفقًا لما أعلنت خلال شهر فبراير الماضي.

يذكر أن السلطات النيجيرية قررت في أغسطس الماضي إغلاق حدودها مع دول الجوار ومن بينها النيجر، وبررت أن الهرف من القرار هو "محاربة التهريب".

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