شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتح باب «خبرات 4» للمعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أعلنت وزارة التعليم بدء الترشح لبرنامج (خبرات 4)، بشراكات عالمية مع جامعات ومدارس متميزة، بهدف معايشة الفئة المستهدفة من المعلمين والمعلمات في مدارس تتمتع بخبرات ثرية. وطالبت الوزارة، إداراتها التعليمية بتوجيه الفئات المستهدفة الراغبة بالمشاركة في البرنامج إلى إجراء اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، ثم التسجيل عبر بوابة «عين» لخدمات المعلم. وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي أن برنامج (خبرات) نوعي يستهدف تطوير الممارسات المهنية التربوية للقيادات والمشرفين والمعلمين، من خلال المعايشة الحية في مدارس متقدمة ومتميزة في الأداء التعليمي والممارسات المهنية، وحرصت الوزارة من خلال البرنامج على نقل وتوطين التجارب. بهدف الارتقاء بنواتج التعلم وإحداث نقلة نوعية تنسجم مع رؤية 2030.

وأفاد الجهيمي أن إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات ستكون لجنتين رئيسيتين، ولجاناً فرعية للبنين والبنات يتم من خلالها استكمال إجراءات الترشيح وفق ضوابط وشروط محددة، منها اشتراطات ما قبل الترشيح واشتراطات ما بعد الترشيح.