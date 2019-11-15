شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع مسؤولين هولنديين تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أمستردام)

استقبل مستشار دولة رئيس الوزراء الهولندي للسياسة الخارجية والدفاع دافيد دي ويل، في العاصمة الهولندية أمستردام، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى العاصمة الهولندية في زيارة رسمية.

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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كما استقبل وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، في العاصمة الهولندية أمستردام، الجبير، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة هولندا، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي. وجرى استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.