شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع بومبيو محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الخميس) في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب. حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

من جهة ثانية، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سورية، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سورية، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. وضم وفد المملكة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

كما ترأس وزير الخارجية، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري المصغّر للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وضم وفد المملكة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.