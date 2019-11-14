السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي بنظيريه السنغالي والزامبي



باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بوزير التربية والتعليم في السنغال مامادو تالا، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو)"في العاصمة الفرنسية باريس.

ونُوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والسنغال في المجالات التعليمية.

كما بحث معالي آل الشيخ مع وزير التعليم العالي في زامبيا الدكتور براين سي موشيمبا آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جانب التعليم.

حضر اللقاءين المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

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22:49ت م

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