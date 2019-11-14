السعودية اليوم / وزير التعليم يشارك في لقاء "اليونسكو" عن دور الإعلام في محاربة التطرف.. وندوة "الموروث الأفريقي"



باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

شارك معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم في لقاء الدائرة الوزارية المستديرة عن الإعلام والمعلومات، وذلك ضمن فعاليات انعقاد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في نسخته الـ40 في العاصمة الفرنسية باريس.

وناقش اللقاء دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة التطرف، كما عُرض فيلمان عن دور الإعلام في التعليم العام، ودور الإعلام في إنتاج مواد تعليمية لمحاربة التطرف.

من جانب آخر حضر معالي وزير التعليم ندوة المجموعة الأفريقية لدى منظمة اليونسكو عن الموروث الشعبي الأفريقي، وذلك بالتعاون مع مندوبية المملكة لدى اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي خلال الندوة عن الموروث السعودي، وأشهره سباق الهجن ومدى آلية تسجيله كموروث عالمي غير مادي لدى "اليونسكو".

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22:40ت م

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