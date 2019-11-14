السعودية اليوم / معهد تدريب حرس الحدود يحتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

رعى قائد معهد حرس الحدود بالرياض العميد سلطان بن عبدالله العنقري اليوم حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية، والبالغ عددهم ( 117 ) خريجاً من مدرستي الأسلحة والرماية والعربات والآليات بالمعهد، واشتملت على عدد من الدورات التخصصية على الأسلحة، التي تم استحداثها ضمن منظومة تسليح حرس الحدود.

وقد التحق الخريجون بالدورات التخصصية، التي ينظمها المعهد ضمن منظومته التدريبية في شتى المجالات والتدريبات العسكرية والأسلحة الحديثة والرماية على الذخيرة الحية وقيادة العربات .

وفي ختام الحفل قام العميد العنقري بتكريم أوائل الدورات والمتفوقين.

الجدير بالذكر أن برامج تدريب منسوبي حرس الحدود تحظى بمتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، من خلال تسخير كافة الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة لتطوير منسوبي الجهاز.

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22:23ت م

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