

الباحة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بني حسن والعقيق والقرى والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظاتي بلجرشي والمندق والمراكز التابعة لهما، وعدد من منتزهات المنطقة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:15ت م

0320





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.