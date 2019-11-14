اقتصادي / بورصة باريس تغلق على تراجع



باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على تراجع ٍ طفيفٍ بنسبة 0.10 في المئة.

وانخفض مؤشر (كاك 40) بمقدار 6.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 5901.08 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.7 مليار يورو.

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22:14ت م

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