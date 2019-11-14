السعودية اليوم / مدير مركز الدعم التعليمي بالحد الجنوبي يتفقد مدارس مكتب تعليم الداير



الداير بني مالك 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واس

تفقد مدير إدارة المبادرات النوعية بوزارة التعليم مدير مركز الدعم التعليمي بالحد الجنوبي الدكتور أحمد بن عبد الله قران اليوم مدارس الحد الجنوبي التابعة لمكتب تعليم الداير، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي.

ووقف الدكتور قران خلال جولته التفقدية على سير العملية التعليمية بمدارس آل يحيى وآل زيدان، وبحث احتياجات المعلمين وتحفيز الطلاب وتذليل العوائق والصعوبات ومشاركة الطلاب والمعلمين يومهم الدراسي .

وأثنى الدكتور قران على جهود قيادات تعليم صبيا ومكتب تعليم الداير ومدارس الحد الجنوبي في هذا الجزء العزيز من الوطن الذين استطاعوا التغلب على الظروف، وخلق بيئة تعليمية محفزة على العطاء والتميز، مقدمًا شكره للمعلمين والمعلمات الذين جعلوا مدارسهم منارات علم متفوقة في المحافل المحلية والوطنية والإقليمية.

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22:09ت م

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