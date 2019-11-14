السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه في ديوان الإمارة أمس، مدير الجوازات بالمنطقة اللواء محمد بن نايف الهباس.

ونُوقش خلال الاستقبال عدد من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتواصل وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

// انتهى //

22:03ت م

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