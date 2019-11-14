السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في إنجاز جديد للوطن نجح الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية في فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد في المرحلة الـ9 من عملية الفصل التي أجريت أمس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ونجح الفريق الطبي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة في إنجاز المهمة قبل المتوقع بمرحلتين عبر فريق مكون من 35 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

وتضمنت المرحلة الأولى للعملية مرحلة «التخدير» التي استغرقت مدتها ساعتين، وشخصت حالة التوأم السيامي الليبي بالالتصاق في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كذلك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.