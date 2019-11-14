نائب أمير مكة يستعرض ربط معالم الطائف السياحية بمسارات حركية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، خلال لقائه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل، على المخططات التطويرية لمدينة الطائف والطائف الجديد، إضافة للشفا والهدا والشريط السياحي. كما استعرض أعمال شبكة الطرق الجاري تنفيذها في المحافظة، وخطة الأمانة لربط المعالم السياحية والتراثية بمسارات حركية تسهل وصول الزوار والمصطافين لمواقع الجذب السياحي.

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إلى ذلك شهد نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة الطائف.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومدير الجامعة الدكتور سعد الزهراني، إلى تبادل الخبرات في مجالات الخدمات الطبية الطارئة وتعزيز جوانب البحث العلمي، إضافة إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية لدى طلاب الجامعة، وتطوير سياسات ونظم ولوائح تقديم الخدمة، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز البحوث العلمية بما يسهم في رفع مستوى العاملين في الهيئة وطلاب ومنسوبي الجامعة، مما يمكنهم من تقديم الخدمات الطبية الطارئة.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على وضع برامج تدريبية وتعليمية لمنسوبي الجهتين، إلى جانب تقديم الدعم العلمي والاستشارات التخصصية التي تسهم في نشر ثقافتي القانون الدولي الإنساني والإسعافات الأولية، وكذلك دعم النهوض بالخدمات الطبية الطارئة وتطوير أساليب تعلمها.