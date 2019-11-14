النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزير الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أبرم النائب العام الشيخ سعود المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمقر النيابة العامة بالرياض أمس اتفاقية «تعاون مشترك»، وذلك حرصا على تحقيق تعاون مثمر بناء بين النيابة العامة والصحة، وسعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.

وتتمحور اتفاقية التعاون في مجالات عدة، كما عقدت اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين، والربط الالكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، إضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.

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فيما جرى التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقا للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وما تضمنته رؤية المملكة 2030 في تنمية الكادر البشري.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة والوفد المرافق لوزير الصحة.

مجالات الاتفاقية: