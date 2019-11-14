أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضيا في المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 21 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/‏أ) إلى درجة (رئيس محكمة/‏ب)، وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/‏ب)، وتعيين أربعة عشر قاضيا على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف، مبينا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما لقضاء ديوان المظالم وظيفيا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

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إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، ملك مملكة بلجيكا فيليب، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الملك فيليب، بذكرى يوم الملك لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.