إندبندنت: الجمهوريون لن يسمحوا بعزل ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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علقت صحيفة «إندبندنت» البريطانية على التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في إطار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قائلة في عدد أمس إن احتمال البدء في إجراءات عزل ترمب تعني بالنسبة للديمقراطيين البرهنة على أن ترمب فاسد.

وأضافت «بالنسبة للجمهوريين فإن هذه الإجراءات توضح أن الديمقراطيين مستعدون لإساءة استخدام أي إجراءات دستورية ممكنة للهجوم على ترمب بشكل غير نزيه»، وذهبت إلى أن «هذا التحزب المتطرف سيحول في النهاية دون اتخاذ إجراء لعزل ترمب من منصبه، هذا إذا وصلت التحقيقات إلى هذا الحد أصلا».