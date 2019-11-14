الحكومة اليمنية تطالب بوقف المحاكمات التعسفية لأعضاء البرلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بإيقاف «المحاكمات التعسفية وغير القانونية» التي تقوم ميليشيات الحوثي بها بحق الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.
ووجهت وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بحسب وكالة سبأ «الرسمية» دعت فيه الأمم المتحدة إلى «ممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية».
وشددت الحكومة على أن «الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الإنساني، والذي ينص على عدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاها الأمم المتحدة». وحذرت الحكومة من «استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنيين».
كما طالبت الأمم المتحدة بـ «استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية لإيقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن».
على صعيد متصل اطلع الرئيس اليمني عبدربه منصور على سير المعارك ووجه بتقديم العلاج اللازم لجرحى الهجوم بمأرب، وعزى في استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة منهم العميد الركن سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد نصر علي الصباحي.
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تشيع جثامين قتلاها، بينهم قيادات ميدانية لقوا مصرعهم في جبهات الضالع والبيضاء.
- الميليشيات تعتقل العميد علي أحمد الشاحذي وعددا من كبار ضباط الأمن السياسي، وقبائل المحويت تعقد اجتماعا طارئا بشأن اعتقال الحوثيين للشاحذي.
- مقتل مواطن وابنته بقصف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في منطقة حجر، غرب مدينة الضالع جنوبا.
- الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة فوق مديرية برط العنان بالجوف.
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