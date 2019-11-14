مظاهرات عنيفة تشل الحركة في هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تشهد هونج كونج حالة من الشلل أمس لليوم الرابع على التوالي بسبب تحركات متظاهرين مؤيدين للديمقراطية متهمين بإطلاق سهام على الشرطة، أغلقوا الطرق وتسببوا باضطراب في حركة وسائل النقل المشتركة.

وفي بكين، سحبت صحيفة «غلوبال تايمز» القريبة من السلطات الصينية والناطقة بالإنجليزية تغريدة تعلن عن قرار سيصدر قريبا لحظر التجول في هونج كونج، وكتبت الصحيفة على تويتر دون أن تذكر مصادرها، أن حكومة هونج كونج «ستعلن منعا للتجول في عطلة نهاية الأسبوع». لكنها قامت بعيد ذلك بشطب التغريدة.