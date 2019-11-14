قوقل وفيس بوك الأكثر سيطرة على الدعاية عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدر مشاركون في فعاليات منتدى مسك العالمي الذي اختتم أعماله أمس بالرياض حجم سوق الدعاية والإعلان عالميا بنحو 1.7 تريليون دولار، مشيرين إلى سيطرة 5 شركات على القطاع، تصدرتهما قوقل وفيس بوك.

وتناولت جلسة «مستقبل الدعاية والإعلان لا يزال في مأمن»، حاضر ومستقبل الدعاية والإعلان، ومدى تأثره بالتغيرات السريعة التي تحدث في الثورة الصناعية الرابعة، وأدار الجلسة غيوم بينيش، الرئيس التنفيذي لـ Odace Media، وضيفه السير مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لـS4Capital.

وأكد مارتن، أن حجم قطاع الدعاية والإعلان يشكل 1.7 تريليون دولار، 500 مليار دولار منها في الإعلام نصفها تقليدي، و500 مليار في خدمات التسويق و700 مليار في ميزانيات التجارة.

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وأوضح أن معدلات نمو قطاع الدعاية والإعلان في الولايات المتحدة في منتصف هذا العام بلغت 6%، فيما انخفض الإعلان التقليدي 3%، في حين نما الإعلان الرقمي بنسبة 20%.

وأشار إلى أن الـ5 المخيفين -بحسب وصفه- يسيطرون على السوق وهم (قوقل، فيس بوك، أمازون، علي بابا، تنسنت)، موضحا أن «تيك توك» تنمو بقوة، لكن الطريق أمامها طويل لمنافسة هذه الشركات الخمس، داعيا الشباب إلى تعلم اللغة الصينية، كونها تحتل مركزا عالميا، إضافة إلى تعلم «الترميز».

ولفت أن الورق أيامه معدودة، وأن هذا الأمر سيزعج الذين يعملون في المجال، إلا أنه الواقع، مشيرا إلى الأضرار البيئية الكبيرة التي تنتج عن قطع الأشجار لاستخدامها في صناعة الورق.

5 شركات مسيطرة: