12 مذكرة تبرمها مبادرات مسك مع جهات دولية ومحلية لتمكين الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات التدريب والابتكارات والأبحاث ودعم الأعمال الناشئة، لدعم الشباب وتمكينهم، وتنمية المواهب لديهم، مع عدد من الجهات والشركات المحلية والدولية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي بالرياض.

1 مذكرة مع «هواوي» نصت على العمل المشترك في مجال تنمية المواهب السعودية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق رؤية المملكة 2030، وإيجاد تعاون وفرص عمل بين الطرفين.

2 مذكرة مع المؤسسة الاتحادية للشباب الإماراتية، تضمنت تعزيز التعاون المشترك فيما يتصل بدعم الشباب، وبناء شراكة استراتيجية وتنظيم تبادل التقنيات والابتكارات بين الطرفين.

3 مذكرة مع شركة توتال، لتعزيز التعاون المشترك، وخلق فرص التدريب للمواهب السعودية في مقر الشركة ومرافقها، والتعاون حول البرامج التعليمية التي تدعم ريادة الأعمال والنظام الإيكولوجي لبدء التشغيل.

4 مذكرة مع مركز المبادرات لمذكرة تفاهم مع شركة «إتش يو بي 71» بهدف تشجيع التعلم والقيادة لدى الشباب في السعودية، وتعزيز فرص التعاون المشترك.

5 مذكرتا تفاهم مع شركة «500 ستارت أبس» لتطوير وتنمية أعمال الشركات الناشئة وتوفير البيئة اللازمة لها.

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6 مذكرة تفاهم مع «سيد ستارز»، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بتطوير وتنمية أعمال الشركات الناشئة.

7 مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتعليم والقيادة العالمية، لتعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص المحتملة المتعلقة بكأس العالم لريادة الأعمال، وتطوير المسابقة التي يشارك بها متنافسون من 170 دولة.

8 مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لبحث إمكانية تقديم البرامج والدورات التدريبية لموظفي الصندوق والجهات ذات العلاقة، وتوفير فرص للتدريب التعاوني داخل الصندوق، وتوفير فرص المشاركة والمساهمة لموظفي الصندوق في برامج «مسك الخيرية».

9 مذكرة تفاهم مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بهدف تعزيز التعاون المشترك المتعلق بتكنولوجيا التعليم وإدماجها في النظم التعليمية في العالم الإسلامي.

10 مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المبادرات منها التطوير الأكاديمي، ومجالات التدريب وبرامج ريادة الأعمال والابتكار.

11 مذكرة تفاهم مع «أنديفور السعودية»، بهدف دعم شباب المملكة وتعزيز مواهبهم وإمكانياتهم وتحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد سبل تعاون بين الطرفين يخدم مصالحهما المشتركة.

12 مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بهدف تنمية الوعي وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب الموارد البشرية في المجالات الإدارية والاقتصادية وتمكين الشباب وتنسيق الجهود الرامية إلى رفع القدرات.