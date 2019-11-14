المملكة تستضيف خوادم الألعاب الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسعى الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية لتكون المملكة مركزا عالميا لصناعة وتطوير قطاع الرياضات الالكترونية، بحسب رئيس الاتحاد الأمير فيصل بن بندر، مؤكدا أنها تشمل استضافة خوادم الألعاب الالكترونية وتطوير صناعة قطاع الألعاب الالكترونية عبر صناعة محتوى عربي، خاصة في ظل النمو والطلب الكبير على هذا المجال.

وقال الأمير فيصل بن بندر في جلسة «الرياضات الالكترونية.. نمو سريع وإمكانيات ضخمة»، في منتدى مسك العالمي، إن قطاع الرياضة الالكترونية بالسعودية لا يزال ناشئا ولدى المملكة فرص استثمارية كبيرة نعمل عليها لتحقيق التنمية بما ينعكس إيجابيا على الحياة المجتمعية رياضيا وترفيهيا واقتصاديا.

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وأضاف: نمتلك داخل المملكة مواهب شابة ومحترفة وبنية تحتية رقمية تطورت بشكل كبير وإمكانات وأحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع الشركات العالمية لتطوير قطاع الرياضة الالكترونية لطرح فرص الاستثمار بالشراكة مع الشركات المحلية مما سيساهم في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف.

وفي الوقت الذي أكد المتحدثون فيه على كمية الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، قال رئيس الاتحاد السنغافوري للرياضات الالكترونية إنهم عملوا على إدخال الرياضات الالكترونية في المدارس والجامعات لترسيخ ثقافة استخدام الألعاب الالكترونية بشكل معتدل لا يؤثر سلبا على حياة الشباب، مضيفا أن الرياضة الالكترونية تفتح المجال للشباب للإبداع وتطوير المهارات الشخصية ومهارات العمل ضمن فريق واحد.

أما زاكس تشو رئيس تحالف فرق الرياضات الالكترونية الصيني فقال إن هناك لاعبين تحولوا إلى رواد أعمال وأنشؤوا شركات ناشئة، وإن هناك جامعات افتتحت تخصصات جديدة في الألعاب الالكترونية، وذلك لمواكبة مستقبل صناعة الألعاب الالكترونية والطلب المتزايد عليها.