«السيف الأزرق» يجمع القوات البحرية السعودية والصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالقوات الخاصة بالأسطول الغربي، إقامة تمرين مشترك تحت شعار (السيف الأزرق - 2019) مع نظيرتها القوات الخاصة البحرية من القوات البحرية الصينية، بعد غد في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، وذلك في إطار مواجهة كافة التحديات، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على عدد من الأهداف التي تصب جميعها في دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم المنطقة والعالم.

ويهدف التمرين إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الصينية الشعبية وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية.