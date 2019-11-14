السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات سوريا باجتماع واشنطن

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات سوريا باجتماع واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد السعودية في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. وضم وفد المملكة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

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