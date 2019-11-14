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السعودية | وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا في واشنطن

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:41 مساءً, 14 نوفمبر 2019 م

المناطق - واس

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.
وضم وفد المملكة معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

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