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توضيح من النيابة بشأن جرائم غسل الأموال
تشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن جرائم غسل الأموال تشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، وليس النقد فقط.
وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن المال المُراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصورًا على النقد”.
وأضافت جرائم غسل الأموال، تشمل أيضًا الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
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