تنبيه لمستخدمي طريق أميرة – المرامية بالمدينة

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت وزار النقل فرع المدينة المنورة، مساء اليوم الخميس، تنبيه لمستخدمي طريق ” أميره – المرامية “.

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : “يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

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