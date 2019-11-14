- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 483 مركبة هوندا لخلل كارثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تستدعي 483 مركبة هوندا لخلل كارثي
يؤدي لتحرك السيارة حتى في وضع التوقف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 483 مركبة من نوع هوندا “ODYSSEY” 2018- 2019، وذلك لوجود ارتخاء في شد “كابل” البطارية، قد يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن وجود ارتخاء في شد “كابل” البطارية في الأنواع المذكورة من المركبات، يؤثر في النظام الكهربائي لناقل الحركة، حيث يؤدي لتحرك المركبة بشكل مفاجئ حتى إن كانت في وضع التوقف التام.
ودعت الوزارة ملاك وسائقي المركبات المذكورة للتأكد من شمول رقم هيكل مركباتهم بالاستدعاء، وذلك بمراجعة السيارة عبر Recalls.sa، ومن ثم التواصل مع الوكيل المورد، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تستدعي 483 مركبة هوندا لخلل كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.