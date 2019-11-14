حالة مطرية على المملكة ودول الخليج

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء ‏والفلك، تعرض معظم دول الخليج لحالة مطرية مرحلية ابتداءً ‏من مطلع الأسبوع المقبل. ‏

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وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن الدول المعرضة لتغيرات الطقس تشمل الإمارات، ‏وقطر، والبحرين، والكويت، والسعودية.

وأوضح الزعاق أن أكثر المناطق المعرضة لهذه التغيرات في المملكة، ‏تنحصر في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى والقصيم ‏والرياض ومكة المكرمة والطائف وجدة.

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