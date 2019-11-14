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حالة مطرية على المملكة ودول الخليج
بداية من الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تعرض معظم دول الخليج لحالة مطرية مرحلية ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن الدول المعرضة لتغيرات الطقس تشمل الإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، والسعودية.
وأوضح الزعاق أن أكثر المناطق المعرضة لهذه التغيرات في المملكة، تنحصر في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى والقصيم والرياض ومكة المكرمة والطائف وجدة.
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