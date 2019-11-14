2019-11-14

احصل على القرض المرن قبل التقاعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الصندوق العقاري للتنمية عن إمكانية الحصول على قرض عقاري حتى إذا كان سن المقترض يقترب من سن التقاعد أو عليه قرض شخصي.

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وأوضح الصندوق أن القسط المرن يتيح إمكانية الحصول على قرض مهما كانت الظروف المالية للعميل حيث تتغير قيمة القسط مع تغير الحالة المالية سواء لبلوغ سن التقاعد أو الحصول على قرض شخصي.

ودعا الصندوق الراغبين في الاستفادة من القرض المرن إلى زيارة موقع المستشار المالي على الرابط التالي: (هنا).

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