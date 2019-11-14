هل بإمكان «أم المواطنة» إصدار «سجل الأسرة»؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يشترط وجود بطاقة هوية وطنية لاستخراج «سجل الأسرة»، وأنه لا يمكن لزوجة المواطن غير السعودية استخراجه.
وجاء تأكيد «الأحوال المدنية» في موقع «تويتر» ردا على استفسار مغردة (والدة مواطنة سعودية)، أفادت بأنها تمتلك «إقامة أم مواطن»، وهي الحاضنة لابنتها، وتمتلك شهادة ميلادها وصك الحضانة، ليأتي رد «الأحوال» بأن امتلاكها لـ«سجل الأسرة» غير ممكن.
يذكر أن المستفيدات من سجل الأسرة: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.
وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أن مميزات «سجل الأسرة»: إثبات صلة الأم بالأبناء، تمكن الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات للأبناء، تمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.
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