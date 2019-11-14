رجل يشعل النار في زوجته داخل سيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ألقت الشرطة الألمانية أمس القبض على رجل على خلفية الاشتباه في إضرامه النيران في زوجته داخل سيارة في ولاية بادن - فورتمبرج جنوب ألمانيا.
وأوضحت الشرطة أمس أنه جرى توقيف الزوج، 47 عاما، الذي كان يعيش منفصلا عن زوجته 45 عاما في محل سكنه.
وذكر شاهد عيان أن الزوجين كانا يتشاجران في الشارع، ويشتبه أن السيدة أصيبت بجروح جراء الشجار أيضا، ثم أضرم الزوج النيران في السيارة وزوجته بداخلها، بحسب بيانات الشرطة.
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