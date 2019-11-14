كلب بوليسي يقتل مدربه في النمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا
التهم ـ حتى الموت ـ أحد الكلاب العسكرية في الجيش النمساوي الرجل المكلف بتدريبه وإطعامه.
وأوضحت وزارة الدفاع النمساوية أن مدرب كلاب جرى استدعاؤه لإعادة كلبين إلى وجارهما وجد زميلا ميتا يبدو أن أحد الكلاب نهشه حتى الموت.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميشائيل باور إن المدرب وهو برتبة ستاف سيرجنت، 31 عاما، هوجم أثناء فترة مناوبته أمس الأول، حيث قام بإخراج الكلبين من وجارهما لتدريبهما.
وأضاف باور أن كلاب الشيبرد البلجيكي جرى تدريبها على «دخول المباني التي من المحتمل أن يكون بداخلها أعداء والتصدي لهم».
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