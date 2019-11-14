الشقيقان بوب ومايك يودعان الملاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن الشقيقان التوأمان الأمريكيان بوب ومايك براين أنهما سيعتزلان العام المقبل عقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز. وسيتوقف التوأمان البالغان 41 عاما، وصاحبا أفضل سجل في تاريخ الزوجي في الكرة الصفراء، عن اللعب في نيويورك، حيث استهلا مشوارهما عام 1995 عندما خاضا أول بطولة كبيرة في مسيرتهما الاحترافية وكانا بعمر السابعة عشرة.



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