250 لاعبة يتنافسن على جوائز جامعة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتحت جامعة الأميرة نورة حفل قرعة بطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات، تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والذي يستمر على مدى أسبوعين ابتداء من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر الحالي.

وتشمل البطولة في دورتها الأولى المنافسة بين 10 كليات على ست ألعاب رياضية للفوز بكأس مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، بإجمالي عدد لاعبات يفوق 250 لاعبة بين ألعاب جماعية (كرة القدم - كرة السلة - كرة الطائرة) وألعاب فردية (ألعاب قوى - جودو - سكواش).

وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة السكواش لقاء كل من كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيرا كلية التصاميم والفنون بفريقBY.