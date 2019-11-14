العلامة الكاملة لليابان في 4 مباريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حقق منتخب اليابان لكرة القدم فوزه الرابع على التوالي، على حساب مضيفه قرغيزستان بهدفين دون رد أمس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وعزز المنتخب الياباني صدارته لمجموعته بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن قرغيزستان الثانية، وطاجيكستان التي تجمد رصيدها في المركز الثالث عند ست نقاط أيضا، بعد خسارتها أمام ميانمار 3-4 أمس، في حين استراح المنتخب المنغولي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط في هذه الجولة.
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