انفجاران بمستودع أسلحة جنوب تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ارتفع عدد المصابين جراء انفجارين منفصلين وقعا في مستودع للأسلحة والذخيرة في ولاية شانلي أورفه جنوب تركيا إلى 14 مصابا. جاء ذلك في بيان مكتوب لوالي شانلي أورفه عبدالله إيرين، بحسب الأناضول، وقالت الوكالة إن الانفجارين وقعا في أرض تابعة لقيادة اللواء 20 مدرع في الولاية.



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