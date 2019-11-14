22 مليون ريال غرامات لـ3610 منشآت مخالفة في مجالات الغذاء والتجميل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 3610 منشآت مخالفة في مجالات الغذاء والأجهزة والمنتجات الطبية والتجميل والأعلاف والمستحضرات الصيدلانية والبيطرية، وغرمتها 22 مليون ريال، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد المنشآت الغذائية المخالفة 2415 منشأة، تنوعت بين مصانع ومستوردين ومستودعات ومراكز توزيع، وجرى تغريمها بنحو 14 مليون ريال، ومن بين أكثر المخالفات التي سجلتها الهيئة تداول أو الإعلان عن غذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، أو عدم تركيب جهاز قياس درجات الحرارة في وسيلة النقل للشحنات المستوردة.

وأصدرت لجنة المخالفات 68 قرارا بحق 44 منشأة مستحضرات صيدلانية مخالفة، وذلك بسبب عدم توفر مستحضر صيدلاني أو عدم وجود ما يثبت نقل مستحضر في وسيلة نقل مناسبة وغيرها من المخالفات.

Advertisements

وغرمت الهيئة منشآت أعلاف لمزاولتها النشاط دون ترخيص، واستخدام مواد أولية مجهولة المصدر في المصانع والمستودعات التابعة لها. وخلال الأشهر التسعة غرمت الهيئة منشآت منتجات تجميل، تبين تداولها منتجا غير مدرج أو منتجا أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله أكثر المخالفات تكرارا لدى بعض مستوردي ومصانع ومستودعات ومنافذ بيع تلك المنتجات.

وفرضت غرامات على منشآت للمستحضرات البيطرية بسبب تداول مستحضرات غير مسجلة أو مجهولة المصدر.

وفي مجال الأجهزة والمنتجات الطبية أصدرت الهيئة 35 إنذارا تحذيريا و280 قرارا بإيقاف ترخيص المنشأة موقتا، و53 قرارا بإيقاف رخصة التمثيل القانوني، كما ألغت 26 طلبا للإذن بالتسويق، ومن بين أكثر المخالفات المسجلة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، عدم حصول الجهاز أو المنتج الطبي على شهادة الإذن بالتسويق.

الغرامات شملت: