رفع 1.6 طن مخلفات بعزيزية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة 1,6 طن من المخلفات التجارية ومخلفات المنازل بمواقع مختلفة، خلال حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، في الفترة من 13 إلى 17 ربيع الأول الحالي، لإزالة مخلفات المحلات التجارية والحواجز الحديدية والمطبات العشوائية ومباسط الشاهي المخالفة ضمن نطاق مخطط ستر اللحياني وحي الحسينية ومخطط النسيم بمكة المكرمة.

وأشارت إلى زيارة 14 محلا ومنشأة بمواقع مختلفة خلال الحملة، حيث جرت إزالة 13 سياجا حديديا مخالفا لحجز المواقف أو المحلات التجارية والفنادق، إضافة إلى إزالة 13 مبسط شاي وديوانية متنقلة، وإزالة 19 لوحة إعلانية مخالفة، وإغلاق مناهل تمديدات الخدمات وغرف التفتيش التي تشكل خطورة على المشاة.

وضمن نطاق أعمال الرقابة الصحية أغلقت البلدية 3 محالات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وأسفرت الحملة عن مصادرة 118 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و14 كجم من الفواكه والخضراوات المعروضة من قبل الباعة الجائلين، إضافة إلى إزالة الملصقات الدعائية المخالفة أمام واجهات المحلات، وتسديد 42 بلاغا للمواطنين عبر نظام بلدي 940 بصفة عاجلة.