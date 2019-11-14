مكة الأكثر إقبالا على التسجيل في برنامج «أتقن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج أتقن في أسبوعه الثالث 3656 مستفيدا ومستفيدة.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة وحتى الآن بلغ 44,142 متقدما ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالا من المستفيدين بـ934 مستفيدا ومستفيدة، تلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 665 مستفيدا ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة، حيث شكلت أعداد المستفيدين 458 مستفيدا ومستفيدة.

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كما تصدرت دورة أمن المعلومات «الأمن السيبراني» أكثر التخصصات إقبالا من الجنسين، حيث بلغت أعدادهم في الأسبوع الثاني 928 مستفيدا ومستفيدة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 559 مستفيدا ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 528 مستفيدا ومستفيدة.

وتتيح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الالكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» في مختلف منشآتها التدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 وتقام في الفترة المسائية، حيث تقدم من خلال البرنامج دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.