توزيع 900 جهاز محمول على مدارس الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

وزعت إدارة التعليم بمنطقة الباحة، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات، 900 جهاز محمول على المدارس المنفذة لمبادرة بوابة المستقبل، ضمن سعيها لتوفير بيئة جاذبة وجديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة وزيادة حصيلة الطلاب والطالبات العلمية ودعم قدرات المعلمين في التعامل مع البوابة.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم الباحة منسق المبادرة أحمد الصفا، أن التحول الرقمي يعد أحد مبادرات الوزارة في مرحلة «التحول الوطني 2020»، وذلك لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى التحول إلى بيئة تعليمية الكترونية، وتضمنت 23 مدرسة للبنين و19 مدرسة للبنات، بغية إيجاد بيئة تربوية تعليمية تتكامل من خلالها الحلول المعلوماتية والرقمية.