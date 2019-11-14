الأحساء تحافظ على مكانتها في قائمة المدن المبدعة عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حافظت الأحساء على مكانتها ضمن قائمة المدن المبدعة عالميا، والتي تهدف بحسب اليونسكو إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز التعاون مع المدن التي اتسمت بالإبداع بوصفه رافدا استراتيجيا للتنمية الحضرية المستدامة، ووضع الإبداع والصناعات الثقافية في دائرة الخطط الإنمائية لهذه المدن محليا وعالميا.

وانضمت أخيرا 6 دول عربية للقائمة، حيث تلتزم المدن والتي تقع في أكثر من 72 دولة، من خلال انضمامها إلى الشبكة بتقاسم أفضل ممارساتها وإقامة شراكات تشمل القطاعين العام والخاص، لتعزيز إنشاء وإنتاج وتوزيع وترويج الأنشطة الثقافية والسلع والخدمات الثقافية المختلفة، وتطوير وتنمية مراكز الإبداع والابتكار وتوسيع الفرص المتاحة للمبدعين والمهنيين في القطاع الثقافي، ومد جسور الحياة الثقافية بين البلدان والشعوب المختلفة، من خلال مشاركة أفضل الممارسات وتطوير الشراكات التي تدعم الإبداع والصناعات الثقافية.

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المدن العربية المنضمة حديثا (2019)

المدينة - الدولة - المجال

بيروت - لبنان - الأدب

الصويرة - المغرب - الموسيقى

المحرق - البحرين - التصميم

الشارقة - الإمارات - الفنون والحرف الشعبية

السليمانية - العراق - الأدب

مدن مبدعة عربية استمرت في القائمة

المدينة - الدولة - مجال الإبداع - تاريخ الانضمام