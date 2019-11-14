شراكة بين الصحة والعدل لتبادل البيانات الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وقعت وزارتا الصحة والعدل اتفاقية شراكة للتعاون التقني عبر الربط الالكتروني لتفعيل التعاملات الالكترونية بدلا عن الورقية، وذلك لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات الكترونية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات القيادة بأتمتة الإجراءات وتكامل الخدمات. وتستهدف الاتفاقية تطوير العمل الحكومي، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.



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