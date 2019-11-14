استشارات طبية وفحص السكر مجانا في 3 مدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك مجلس الضمان الصحي التعاوني في التوعية بمخاطر مرض السكري من خلال أجنحة توعوية وفعاليات صحية متنوعة أعدها بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام داخل ثلاثة مراكز تجارية هي «بانوراما مول» بالرياض و«الظهران مول» بالخبر «والسلام مول» بمدينة جدة.

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وتتضمن الأجنحة استشارات طبية وفحص السكر مجانا، إضافة للأنشطة الخاصة بتوعية المؤمن لهم بحقوقهم التأمينية والتعريف بحدود منافع الوثيقة الموحدة، وقنوات التواصل مع المجلس ويباشر 29 متطوعا من المجلس ومقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات وعدد من الجمعيات الصحية، العمل في تلك المواقع ويقدمون التوعية والخدمات للرواد بين الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء على مدى الأيام الثلاثة التي تشهد الفعاليات.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لحرص المجلس على مشاركة قطاع التأمين الصحي الخاص في محور المشاركة المجتمعية، بما يتواءم مع استراتيجية 2030 التي ترمي إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وصولا للأهداف البعيدة لرؤية 2030 وإحداث الأثر في المجتمع السعودي من خلال تشجيع العمل التطوعي وتوسيع الفرص التطوعية بين المجلس وشركائه في شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات نحو بلوغ هدف المملكة في الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030.

ويسعى المجلس إلى استثمار الفرصة التي يتيحها اليوم العالمي لمرض السكري للعمل على إيصال طائفة من الرسائل التوعوية والتعريف برسالته ورؤيته، ولا سيما أن هذا النوع من المناشط يعد سانحة طيبة، تتيح مخاطبة قطاعات واسعة من المجتمع عبر بناء جسور من التعاون والتواصل عن طريق القنوات التي أتاحها المجلس للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الالكترونية: www.cchi.gov.sa والبريد الالكتروني: Infocchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على صفحاته الرسمية.