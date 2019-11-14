الفيصل يتحدث عن تطوير الإعلام الرياضي في منتدى الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وسط مشاركة تتجاوز الألف إعلامي من مختلف أنحاء العالم وفيما تتضاعف أهمية التعاون والترابط والتكامل بين المؤسسات الرياضية ووسائل الإعلام يستضيف منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كمتحدث رئيس في جلساته حيث سيلقى الضوء العلاقة بين الرياضة والإعلام والتداخل المحوري بينهما ويتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير الإعلام الرياضي في المملكة.

وينطلق منتدى الإعلامي السعودي الذي تنظمه هيئة الصحافيين في العاصمة الرياض في الثاني من شهر ديسمبر المقبل كأكبر حدث في المنطقة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج السعودية من 32 دولة حول العالم.

ويناقش المنتدى من خلال أكثر من 40 جلسة و30 ورشة عمل العديد من المواضيع من بينها واقع الصناعة الإعلامية وتحدياتها التنظيمية والثقافية والعملية والتقنية والعوامل المؤثرة فيها، ودور صناعة المحتوى الإعلامي في تشكيل الرأي العام في البيئة الجديدة للاتصال، ودور التحول الرقمي للصناعة الإعلامية في تعزيز تنافسية وسائل الإعلام، وتأهيل العنصر البشري في البيئة الجديدة للإعلام والاتصال، كما يستعرض التجارب الدولية الناجية في الاستثمار في الصناعة الإعلامية.