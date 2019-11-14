الخدمة المدنية تتجه لزيادة حصة النساء في المناصب القيادية الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

تعكف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لزيادة عدد النساء في الخدمة المدنية، والمناصب القيادية، حيث وضعت الوزارة أمامها برامج ومحاور ترتبط باللوائح والقوانين وتطوير الأفراد والمؤسسات، والأدوات الممكنة للجهات ذات العلاقة.

وأكدت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة هند الزاهد لـ «مكة» أن وزارتها تعمل على عدد من البرامج والمبادرات لزيادة عدد النساء في الخدمة المدنية، والمناصب القيادية، مشيرة خلال ندوة في نادي الأحساء الأدبي أمس الأول، إلى أن مبادرة التمكين تسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية بما فيها المناصب القيادية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية في الخدمة المدنية.

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وبينت أن أبرز المنجزات لتمكين المرأة في القطاع العام تتمثل في تطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل إمكانية العمل بالدوام الجزئي، مما ساهم في إعطاء مرونة وتيسير أكثر في مرحلة التوظيف، حيث أصبح بإمكان شغل موظفتين لنفس الوظيفة، إضافة إلى تعديل الإجازات الخاصة بالمرأة، لتمنح الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوما توزعها حسب الحاجة، وتعزيز الدور القيادي للمرأة، بحيث يتم تدريب القيادات الحالية والواعدة لشغل المناصب القيادية، مشيرة إلى رفع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية من 39.8 % إلى 40.2%.

الموظفون بالقطاع العام

الذكور 59.8 %

الإناث 40.2%